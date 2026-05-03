Ermittlungen laufen

Toter nachts vor Wohnhaus entdeckt

Rettungskräfte können nicht mehr helfen – jetzt sucht die Polizei nach Motiv und Täter. War es ein Tötungsdelikt im persönlichen Umfeld?

Nachts entdeckten Zeugen eine vor einem Mehrfamilienhaus liegende leblose Person. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Nachts entdeckten Zeugen eine vor einem Mehrfamilienhaus liegende leblose Person. (Symbolbild)

Dillenburg-Niederscheld (dpa/lhe) - In Niederscheld (Lahn-Dill-Kreis) haben Zeugen eine männliche Leiche entdeckt. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, lag der 27 Jahre alte Tote in der Nacht zu Samstag vor einem Mehrfamilienhaus. Rettungskräfte hätten nichts mehr für den Mann tun können. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen demnach von einem Tötungsdelikt aus.

«Aktuelle Ermittlungen weisen darauf hin, dass es sich um eine Tat im sozialen Umfeld des Opfers handelte, weshalb derzeit keine Gefahr für Dritte angenommen wird», hieß es. Untersuchungen zum Tatablauf, Tatmotiv und Hintergrund der Tat laufen.

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