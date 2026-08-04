Einsatz in Freiburg

Touristin in Klo eingesperrt - Feuerwehr rückt an

Familienspaziergang mit Schreckmoment: Eine 21-Jährige gerät in Panik, weil sie in einer öffentlichen Toilette eingeschlossen wird.

Einsatzkräfte öffneten die Tür und befreiten die junge Frau. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Einsatzkräfte öffneten die Tür und befreiten die junge Frau. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat in Freiburg einer Touristin aus misslicher Lage geholfen - und sie aus einer Toilette befreit. Die 21-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben auf dem öffentlichen Klo eingeschlossen. Rettungskräfte rückten aus und starteten eine Befreiungsaktion. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» berichtet.

Den Ermittlern zufolge war die 21-Jährige am Sonntagabend gemeinsam mit Familienangehörigen auf einem Abendspaziergang unterwegs und kurz vor der offiziellen Schließzeit gegen 23.00 Uhr auf die Toilette gegangen. Offenbar sei die Anlage vom Schließdienst verschlossen worden, obwohl sich die Frau noch im Inneren befand.

Touristin gerät in Panik

Weil an der Toilette keine Notrufnummer oder die Kontaktdaten eines zuständigen Schließdienstes zu finden waren, alarmierten Passanten den Angaben zufolge die Polizei. Die junge Frau sei in ihrer misslichen Lage zunehmend in Panik geraten, sodass Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurden. Einsatzkräfte öffneten die Tür schließlich und befreiten die 21-Jährige. Einer Polizeisprecherin zufolge blieb sie körperlich unverletzt.

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