Diebstahl von Gold-Klo in England vor Gericht

Oxford (dpa) - Ein Klo aus 18-karätigem Gold, rund 5,5 Millionen Euro wert. Aber nein, er habe nicht vor, die Toilette bewachen zu lassen, betonte Edward Spencer-Churchill einst. Das Teil sei ohnehin schwer zu stehlen. «Erstens», so sagte der Gründer der Blenheim Art Foundation im August 2019 der «Sunday Times», «ist sie angeschlossen. Und zweitens hat ein potenzieller Dieb keine Ahnung, wer zuletzt die Toilette benutzt hat oder was er gegessen hat.» Vielmehr freue er sich, sein Geschäft dort zu verrichten. «Obwohl ich mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurde, habe ich noch nie auf einer goldenen Toilette» - wörtliches Zitat - «geschissen.»

Gut vier Jahre nach der Tat am frühen Morgen des 14. September 2019 erschienen am Dienstag vier Männer vor Gericht in Oxford. Die britische Anklagebehörde Crown Prosecution Service wirft ihnen vor, das Kunstwerk namens «America» entwendet zu haben. Dabei entstand auch erheblicher Sachschaden im Palast - durch Überschwemmung. Bis zur nächsten Sitzung am 4. Januar bleiben die Männer auf freiem Fuß.