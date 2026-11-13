Traditionsfirma setzt auf Crowdfunding als letzte Hoffnung

Königsbronn (dpa/lsw) - Die Hüttenwerke Königsbronn wollen sich mit einem ungewöhnlichen Schritt aus ihrer wirtschaftlichen Schieflage befreien. Statt auf einen klassischen Bankkredit setzt die Traditionsfirma von der Ostalb auf ein Crowdfunding, bei dem Menschen aus der Region über eine Publikumsanleihe direkt in das Unternehmen investieren können. So sollen Einnahmeausfälle durch die derzeit schwache Konjunktur aufgefangen werden. Die Hüttenwerke zählen nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Herstellern von Maschinen für die Papierherstellung.

«Wir wissen um die Verbundenheit der Menschen in Königsbronn und der ganzen Region Ostalb mit dem Unternehmen», sagt der geschäftsführende Direktor der Hüttenwerke, Roman Zitzelsberger, der Deutschen Presse-Agentur. «Deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine Publikumsanleihe aufzulegen, nachdem alle klassischen Finanzierungsinstrumente nicht funktioniert haben, weil wir keine eigenen Sicherheiten bieten können.»

«Ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Wege»

Dass man sich mit der Publikumsanleihe direkt an die Menschen wende, sei für ein Industrieunternehmen sicherlich ungewöhnlich. «Aber ungewöhnliche Zeiten verlangen manchmal ungewöhnliche Wege.» Die Publikumsanleihe biete den Anlegern eine jährliche Verzinsung von acht Prozent bei fünf Jahren Laufzeit. Insgesamt wolle die Firma auf diesem Weg 1,36 Millionen Euro einnehmen.

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Die Hüttenwerke bestünden nicht nur aus einem Gebäude, Maschinen oder Produkten, so Zitzelsberger. Sondern auch aus Wissen, Erfahrungen, Beziehungen und einem Namen, der über Generationen hinweg Vertrauen aufgebaut und der Region eine industrielle Identität verliehen habe. Mithilfe der Schwarmfinanzierung solle dieses industrielle Erbe bewahrt und weiterentwickelt werden.

Weltweit vier von fünf großen Kalanderwalzen aus Königsbronn

Zitzelsberger ist überzeugt, dass die Hüttenwerke eine Zukunft haben. Zwar blieben Investitionen in neue Papiermaschinen derzeit aufgrund der schwachen Konjunktur aus. Doch langfristig betrachtet wachse die weltweite Papierindustrie, getrieben etwa von Verpackungspapieren oder Kartons. Die Publikumsanleihe solle dem Unternehmen die notwendige Liquidität liefern, bis der Markt wieder anziehe.

Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen insbesondere in der Region Asien-Pazifik. Weltweit stammen nach Angaben der Hüttenwerke vier von fünf Kalanderwalzen für die Papierherstellung - die in Maschinen mit über sieben Metern Breite verbaut sind - aus Königsbronn.