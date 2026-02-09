Fußball-Bundesliga

Training statt Karneval: Der FC verlässt Köln frühzeitig

Nach unerlaubter Karnevalsparty einzelner Profis im Vorjahr setzt der 1. FC Köln jetzt auf Disziplin. Statt Weiberfastnacht in der Domstadt gibt es eine Trainingseinheit in einer anderen Stadt.

Kölns Trainer Lukas Kwasniok reist mit seiner Mannschaft frühzeitig in Richtung Stuttgart. Foto: Federico Gambarini/dpa
Kölns Trainer Lukas Kwasniok reist mit seiner Mannschaft frühzeitig in Richtung Stuttgart.

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln macht zunächst einen Bogen um das bunte Karnevalstreiben in der eigenen Stadt und reist frühzeitig ab zum nächsten Gegner. Nach einem nicht öffentlichen Training am Donnerstagnachmittag wird die Mannschaft in Richtung Frankfurt aufbrechen, um dort am Freitag auf dem DFB-Campus eine weitere Einheit zu absolvieren, bevor am Samstag das Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) ansteht. Das teilte der Verein mit.

Im vergangenen Jahr hatten Linton Maina und zwei weitere Spieler des damaligen Zweitligisten entgegen interner Vorgaben an Weiberfastnacht Karneval gefeiert. Gut 48 Stunden später verlor der FC dann beim Karlsruher SC (0:1) und Maina zog sich in der Partie einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Das Trio entschuldigte sich später bei der Mannschaft und musste eine Geldstrafe zahlen. 

Beim Kölner Rosenmontagszug wird der FC aber traditionell mit einem eigenen Wagen dabei sein. Auf dem durften in den vergangenen Jahren auch ausgewählte Spieler mitfahren. Am trainingsfreien Dienstag findet in Köln überdies am Abend die traditionelle FC-Karnevalssitzung statt. Am Mittwoch beginnt das Training der Mannschaft von Lukas Kwasniok erst um 14.30 Uhr.

