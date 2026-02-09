Training statt Karneval: Der FC verlässt Köln frühzeitig

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln macht zunächst einen Bogen um das bunte Karnevalstreiben in der eigenen Stadt und reist frühzeitig ab zum nächsten Gegner. Nach einem nicht öffentlichen Training am Donnerstagnachmittag wird die Mannschaft in Richtung Frankfurt aufbrechen, um dort am Freitag auf dem DFB-Campus eine weitere Einheit zu absolvieren, bevor am Samstag das Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) ansteht. Das teilte der Verein mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Im vergangenen Jahr hatten Linton Maina und zwei weitere Spieler des damaligen Zweitligisten entgegen interner Vorgaben an Weiberfastnacht Karneval gefeiert. Gut 48 Stunden später verlor der FC dann beim Karlsruher SC (0:1) und Maina zog sich in der Partie einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Das Trio entschuldigte sich später bei der Mannschaft und musste eine Geldstrafe zahlen.