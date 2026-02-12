Karneval

Weiberfastnacht: Straßenkarneval in Hessen beginnt

Von Damensitzung bis Hexenball: Am Donnerstag feiern die Narren in Hessen Weiberfastnacht. Und auch in den kommenden Tagen ist beim Straßenkarneval einiges los.

In den kommenden Tagen sind auch in Hessen die Narren wieder unterwegs. (Archivbild) Foto: Lando Hass/dpa
In den kommenden Tagen sind auch in Hessen die Narren wieder unterwegs. (Archivbild)

Frankfurt/Fulda/Wiesbaden/Gießen (dpa/lhe) - Es wird wieder gefeiert, getanzt und gelacht: Für die Narren in Hessen beginnt am Donnerstag mit der Weiberfastnacht die heiße Phase der Karnevalssaison. Pünktlich um 11.11 Uhr startet in Fulda eine Open-Air-Party am Gemüsemarkt. Gefeiert werden kann außerdem auf einer Damensitzung in Frankfurt-Heddernheim, in der Kongresshalle in Gießen oder beim «Norschter Hexenball» in Wiesbaden. 

In den folgenden Tagen geht das bunte Treiben auf Hessens Straßen dann munter weiter: Bereits am Fastnachtssamstag findet in Wiesbaden der Kinderumzug mit dem anschließenden Sturm auf das Rathaus statt. Unter dem diesjährigen Motto «Frankfurts Fastnacht ist der Hit - Alle fahr´n und feiern mit» feiern die Narren beim Frankfurter Umzug am Fastnachtssonntag. Und auch in Gießen schlängelt sich am Sonntag ab 13.33 Uhr der Fastnachtsumzug durch die Straßen.

Beim größten Rosenmontagsumzug Hessens kann ab 13.33 Uhr in Fulda gefeiert werden. Am Faschingsdienstag folgt dann das Highlight der Frankfurter Fastnacht: Um 14.11 Uhr startet in Heddernheim der Umzug «Klaa Paris» - einer der ältesten Umzüge in Hessen.

Auch die hessische Polizei bereitete sich auf die kommenden Tage vor. Sie warnt die Feiernden insbesondere vor Drogen, Alkohol, K.-o.-Tropfen, provokanten oder geschmacklose Kostümen und täuschend echt aussehende Waffenattrappen.

