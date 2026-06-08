Schwer verletzt

Traktor setzt sich in Bewegung und überrollt Frau

Warum das führerlose Fahrzeug losrollte, war zunächst unklar. Was bislang zu dem Unfall bekannt ist.

Die Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Schrozberg (dpa/lsw) - Eine Frau ist im Landkreis Schwäbisch Hall von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Die 68-Jährige soll sich neben dem Traktor befunden haben, als sich dieser am Vormittag in Bewegung setzte, teilte die Polizei mit. Warum das Fahrzeug in Schrozberg losrollte, war laut demnach zunächst unklar. 

Der führerlose Traktor sei über die Frau gerollt und anschließend gegen eine Hauswand geprallt. Die Räder drehten weiter durch, sodass sich starker Rauch bildete, wie es hieß. Zeugen riefen Rettungsdienst und Feuerwehr. Die 68-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

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