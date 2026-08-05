Unfall im Allgäu

Traktor stürzt Hang hinab – Fahrer stirbt

Ein 62-Jähriger ist mit einem Traktor auf einem Feld unterwegs. Das Fahrzeuggespann gerät an einem Steilstück außer Kontrolle.

Die Polizei untersucht einen tödlichen Traktorunfall bei Wangen im Allgäu. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei untersucht einen tödlichen Traktorunfall bei Wangen im Allgäu. (Symbolbild)

Wangen im Allgäu (dpa) - Ein 62 Jahre alter Mann ist bei einem Traktorunfall auf einem Feld bei Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeuggespann am Dienstagabend an einem Steilstück außer Kontrolle und stürzte einen Hang hinab, wie die Polizei mitteilte.

Das angehängte Wasserfass wurde dabei nach Polizeiangaben ausgehebelt und um die Längsachse gedreht. Der 62-Jährige kam neben dem Traktor zum Liegen. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg. Wie der Mann die tödlichen Verletzungen erlitt, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

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