Traktoren erwartet: Stadt rechnet mit Verkehrschaos

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bauernproteste erreichen an diesem Donnerstag auch Frankfurt. Seit dem frühen Morgen rollen Traktoren in Richtung der Mainmetropole, wie eine Sprecherin des Regionalbauernverbands Wetterau-Frankfurt mitteilte. Die Stadt rechnet wegen bis zu 1500 Traktoren, die auf fünf abgestimmten Strecken «aus jeder Himmelsrichtung» in die Mainmetropole einfahren, mit einem Verkehrschaos. Um 13 Uhr ist vor der Festhalle eine Kundgebung geplant. Dafür werden zudem die Theodor-Heuss-Allee und die Autobahn 648 stadteinwärts gesperrt.