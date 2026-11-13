Traktorfahrer stirbt nach Kollision mit Auto bei Karlsbad

Karlsbad (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist bei der Kollision mit einem Auto in der Nähe von Karlsbad aus seinem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Autofahrer mit voller Wucht auf den Traktor aufgefahren, teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe mit. Der Fahrer des Pkw sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Zur Schwere der Verletzungen und zum Alter der beiden Männer machten die Ermittler keine Angaben. Auch der genaue Hergang des Unfalls wird noch ermittelt. Dazu war auch ein Gutachter war vor Ort. Beide Fahrer stammten aus der Region, hieß es von der Polizei. Der Unfall ereignete sich zwischen Ittersbach und Spielberg. Beide Orte gehören zur Gemeinde Karlsbad (Kreis Karlsruhe).