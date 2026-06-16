Unfall

Traktorfahrer übersieht E-Scooter: Frau schwer verletzt

An einer Abzweigung übersieht ein Traktorfahrer eine junge Frau auf einem Stehroller. Es kommt zum Unfall - und die 21-Jährige muss per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein Traktorfahrer hatte die 21-Jährige an einer Abzweigung übersehen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Traktorfahrer hatte die 21-Jährige an einer Abzweigung übersehen. (Symbolbild)

Knittlingen (dpa/lsw) - Eine Frau auf einem E-Scooter ist im Enzkreis mit einem Traktor zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte sie an einer Abzweigung in Knittlingen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 21-Jährige von ihrem Scooter und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

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