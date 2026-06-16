Traktorfahrer übersieht E-Scooter: Frau schwer verletzt
An einer Abzweigung übersieht ein Traktorfahrer eine junge Frau auf einem Stehroller. Es kommt zum Unfall - und die 21-Jährige muss per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Knittlingen (dpa/lsw) - Eine Frau auf einem E-Scooter ist im Enzkreis mit einem Traktor zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte sie an einer Abzweigung in Knittlingen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 21-Jährige von ihrem Scooter und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.