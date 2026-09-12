Traktorunfall – Mann eingeklemmt und schwer verletzt
Ein 78-Jähriger verliert auf einem abschüssigen Weg die Kontrolle über seinen Traktor. Das Gespann kippt um und begräbt ihn unter sich - ein Rettungshubschrauber muss anrücken.
Unterensingen (dpa/lsw) - Ein 78-Jähriger ist bei Unterensingen (Landkreis Esslingen) mit seinem Kleintraktor umgekippt und unter dem Gespann eingeklemmt worden. Der Mann wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Klinik.
Der Fahrer war am Freitag auf einem abschüssigen Wiesenweg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Traktor kippte mitsamt Anhänger um und begrub den Mann unter sich. Die Feuerwehr befreite ihn und stellte das Gespann anschließend wieder auf. Dann wurde es abgeschleppt.