Einsatz im Kreis Esslingen

Traktorunfall – Mann eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 78-Jähriger verliert auf einem abschüssigen Weg die Kontrolle über seinen Traktor. Das Gespann kippt um und begräbt ihn unter sich - ein Rettungshubschrauber muss anrücken.

Bei Unterensingen wurde ein 78-Jähriger unter seinem umgekippten Traktor eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bei Unterensingen wurde ein 78-Jähriger unter seinem umgekippten Traktor eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild)

Unterensingen (dpa/lsw) - Ein 78-Jähriger ist bei Unterensingen (Landkreis Esslingen) mit seinem Kleintraktor umgekippt und unter dem Gespann eingeklemmt worden. Der Mann wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Klinik. 

Der Fahrer war am Freitag auf einem abschüssigen Wiesenweg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Traktor kippte mitsamt Anhänger um und begrub den Mann unter sich. Die Feuerwehr befreite ihn und stellte das Gespann anschließend wieder auf. Dann wurde es abgeschleppt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Traktor kippt um - Fahrer lebensgefährlich verletzt
Unfall

Traktor kippt um - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann fährt auf einem Traktor in Ihringen auf einer abschüssigen Straße. In einer Kurve kommt es zum Unglück.

08.04.2026

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt
Unfälle

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt

Vermutlich ein Fahrfehler beim Rückwärtsfahren ist der Auslöser für einen Traktorunfall. Der Fahrer stürzt mitsamt Traktor einen Hang hinab. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach.

20.06.2025

Traktor-Unglück

Verletzte außer Lebensgefahr nach Traktorunfall

Eine Ausfahrt mit einem Traktor-Gespann in Thüringen endete tragisch. Nun kann zumindest etwas aufgeatmet werden.

02.09.2024

Wartburgkreis

Kinder und Erwachsene nach Traktorunfall in Lebensgefahr

Es klingt eigentlich nach einem schönen Freizeitspaß: Ein Traktor zieht einen Anhänger voller Kinder bei einer Familientour in Thüringen. Doch dann kommt es zum Unglück.

01.09.2024

Wetteraukreis

83-Jähriger bei Traktorunfall ums Leben gekommen

12.06.2024