Gesellschaft

Transfrau aus Frauenbereich im Freibad in Bern abgeführt

Nach Beschwerden führt die Polizei eine Transfrau aus dem Frauen-FKK-Bereich eines Schweizer Freibads ab. Der Vorfall löst Protest aus. Auch die Stadt kritisiert: Das Vorgehen sei falsch gewesen.

In einem Freibad in Bern gab es einen Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Christiane Oelrich/dpa
In einem Freibad in Bern gab es einen Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Bern (dpa) - In einem Schweizer Freibad haben Polizisten nach Beschwerden von Frauen eine Transfrau aus einem FKK-Bereich abgeführt. Mehrere Personen protestierten gegen das Vorgehen vor Ort. Nach Angaben der Polizei kam es zu einem Gerangel, bei dem eine Polizistin verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag.

Personal soll Transfrau zum Gehen aufgefordert haben

Das Personal des Marzilibad in Bern soll die Transfrau nach den Beschwerden aufgefordert haben, den Frauenbereich zu verlassen. Sie habe sich geweigert, deshalb sei die Polizei gerufen worden, heißt es in der Polizeimitteilung. 

Nachdem die Transfrau mit zur Wache genommen und dann entlassen wurde, habe es eine spontane Solidaritätskundgebung gegeben, die friedlich verlief, so die Polizei weiter. Weitere Angaben zum Grund der vorläufigen Festnahme machte die Polizei zunächst nicht. Man ermittle zu dem Vorfall. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Transmenschen oder Transgender sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.

Stadt: Vorgehen war falsch

Die Stadt Bern kritisierte das Vorgehen. Das Bad habe sich, als Gespräche kein Ergebnis brachten, «fälschlicherweise für eine polizeiliche Wegweisung» der Transfrau entschieden. «Die Direktion für Bildung, Soziales und Sport bedauert diesen Entscheid ausdrücklich. Sie entschuldigt sich bei der betroffenen Person», teilte sie mit. «Alle Personen, die sich als Frau identifizieren und als solche leben, haben Zugang zum freiwilligen FKK-Bereich Paradiesli», betont die Stadt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
76-Jähriger stirbt bei Unfall in Freibad in Vellmar
Unfälle

76-Jähriger stirbt bei Unfall in Freibad in Vellmar

Ein 76-Jähriger wird leblos im Schwimmbecken eines Freibads gefunden. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus, ermittelt aber zum genauen Unfallhergang.

28.06.2026

Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen
Vorfall in Freibad

Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen

Die Verdächtigen sollen drei 13- bis 14-Jährige in einem Freibad in Wiesbaden unter Wasser umkreist und berührt haben. Die Männer wurden festgenommen.

14.08.2025

Schweizer Freibad: Badeverbot für ausländische Tagesgäste
Zutritts-Regeln

Schweizer Freibad: Badeverbot für ausländische Tagesgäste

Der Zutritt zum Freibad des 6000-Seelen-Orts Pruntrut wird reglementiert. Baden dürfen fast nur noch Schweizer und Touristen, die im Ort übernachten. Es ist eine Reaktion auf missliche Szenen.

04.07.2025

FKK-Verband rügt Aufruf zu FKK-Swinger-Urlaub von Stadtrat
Anzeige in Amtsblatt

FKK-Verband rügt Aufruf zu FKK-Swinger-Urlaub von Stadtrat

Ein Mannheimer Stadtrat will einen FKK-Swinger-Urlaub in Frankreich organisieren und plant ein intimes Trainingscamp in Mannheim vorab. Der Deutsche Verband für Freikörperkultur kritisiert die Aktion.

28.06.2025

Neuer FKK-Strand am Bodensee geplant
Nacktbaden

Neuer FKK-Strand am Bodensee geplant

Nacktbaden ist am Bodensee nur an ein paar Stellen erlaubt. Nun soll eine weitere dazu kommen. In Bregenz ist ein offizieller FKK-Strand geplant, den Umweltschützer kritisch sehen.

26.06.2025