Transporter frontal zusammengestoßen: Drei Verletzte

Gilserberg (dpa/lhe) - Beim Frontalzusammenstoß von zwei Kleintransportern auf der Bundesstraße 3 im Schwalm-Eder-Kreis sind drei Männer verletzt worden. Der Unfall passierte am Samstagmorgen zwischen Gilserberg und Lischeid, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann wurde demnach im Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zwei der Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Die Unfallursache sei noch ungeklärt, hieß es. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Vollsperrung der B3 dauerte am Nachmittag noch an.