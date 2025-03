Transportfahrzeug auf Autobahn umgekippt

Hattenbach (dpa/lhe) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines Transportfahrzeugs am Hattenbacher Dreieck von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geraten. Er konnte wieder herausfahren, sein Fahrzeug kippte jedoch kurz darauf um, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde vorsorglich in ein nahes Krankenhaus gebracht.