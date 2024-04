Trapp nimmt Koch in Schutz: Keine Absicht beim Elfmeter-Foul

München (dpa) - Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp hat seinen Mitspieler Robin Koch nach dessen Elfmeter-Foul im Spiel beim FC Bayern in Schutz genommen. «Ich kenne Robin lange genug, das ist niemals Absicht», sagte Trapp beim Sender Sky nach dem 1:2 am Samstagnachmittag. Abwehrspieler Koch hatte Thomas Müller im Strafraum mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen, Schiedsrichter Daniel Schlager gab nach Ansicht der Videobilder Elfmeter, den Harry Kane zur Führung verwandelte.