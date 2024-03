«Eine Belohnung»: Comeback im Nationalteam für Koch

Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Eintracht Frankfurts Abwehrchef Robin Koch feiert sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihn am Donnerstag für die Testspiele am 23. März in Lyon gegen den WM-Zweiten Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande nominiert. «Es ist eine Belohnung für seine Entwicklung. Er ist einer, der seinen Beitrag leisten kann», erklärte Nagelsmann, der aber auch betonte: «Er wird die Rolle, nicht in der ersten Elf zu sein, gut ausfüllen.»