Verwaltung

Treffen der Länderchefs - Hessen will mehr Bürokratieabbau

Viele Politiker und Unternehmer sind nicht glücklich mit Deutschlands Regelungswut. Auch darum soll es bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin gehen. Was sagt Hessens Regierungschef Rhein dazu?

Die Bürokratie in Deutschland ist teils erüchtigt. Hessen dringt auf Entlastungen. (Symbolbild) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa
Die Bürokratie in Deutschland ist teils erüchtigt. Hessen dringt auf Entlastungen. (Symbolbild)

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Zu viele Vorschriften können Politik und Wirtschaft lähmen - bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag (25.6.) in Berlin mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) macht Hessen den Bürokratieabbau zum Thema. Das teilte der hessische Regierungschef Boris Rhein (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. 

Die Reformfähigkeit des Staates ist nach seinen Worten eine Schlüsselfrage für eine starke Demokratie und einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort. «Mit der föderalen Modernisierungsagenda haben Bund und Länder im vergangenen Jahr mehr als 200 Vorhaben beschlossen, die den Staat schneller, schlanker und serviceorientierter machen», erklärte Rhein. «Beim Austausch mit dem Bundeskanzler am Donnerstag werden wir dazu einen ersten Fortschrittsbericht bekommen.» 

Boris Rhein, CDU-Ministerpräsident von Hessen, will mit seinen Amtskollegen in Deutschland über einen Abbau bürokratischer Hemmnisse reden. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Boris Rhein, CDU-Ministerpräsident von Hessen, will mit seinen Amtskollegen in Deutschland über einen Abbau bürokratischer Hemmnisse reden. (Archivbild)

Hessen ist seinem Ministerpräsidenten zufolge bei der Entbürokratisierung an vielen Stellen die Blaupause für einen modernen Staat: «Mit unserem ersten Bürokratieabbaugesetz haben wir mehr als 100 Entlastungen für Bürger und Unternehmen auf den Weg gebracht.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Donnerstag werde sein Kabinettsmitglied Manfred Pentz (CDU), «der erste und einzige Bürokratieabbauminister Deutschlands, das zweite Bürokratieabbaugesetz für Hessen vorstellen und die nächsten Reformschritte einleiten», ergänzte Rhein. Diese zeige konkret, wie Staatsmodernisierung und Entbürokratisierung gelingen könnten: «Unser Ziel ist ein Staat, der schlank ist in seinen Strukturen, schnell in seinen Prozessen und klar in seinen Aufgaben.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußfesseln für Gewalttäter - Rhein lobt Länder-Beschlüsse
Ministerpräsidentenkonferenz

Fußfesseln für Gewalttäter - Rhein lobt Länder-Beschlüsse

Fußfesseln für Täter und mehr Videoüberwachung: Hessens CDU-Regierungschef begrüßt Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Auch zu Schulschwänzern äußert er sich.

05.03.2026

Ministerpräsidenten fordern weitere Reformen
Regierungsbildung

Ministerpräsidenten fordern weitere Reformen

Riesige Summen wollen Union und SPD in Bundeswehr und Infrastruktur investieren. Dazu brauchen sie auch die Zustimmung des Bundesrates. Zwei Länderchefs der CDU melden Wünsche an.

10.03.2025

Rhein: Gemischte Bilanz nach Ministerpräsidentenkonferenz
Länder-Treffen

Rhein: Gemischte Bilanz nach Ministerpräsidentenkonferenz

Hessens CDU-Regierungschef begrüßt Beschlüsse zur Migrationspolitik, pocht aber auch auf weitergehende Schritte. Zu den wirtschaftspolitischen Beschlüssen hat er eine klare Position.

25.10.2024

Verteidigung

Ministerpräsidentenkonferenz als Sicherheitsgipfel

Krieg in Europa, Desinformation im Netz und Bedrohung der Infrastruktur: Die Länderchefs planen eine Sicherheitskonferenz. Es geht auch um militärische Logistik: Können Straßenbrücken Panzer tragen?

10.06.2024

Migration

Rhein: Runde der Regierungschefs wichtiger als Bund-Treffen

12.10.2023