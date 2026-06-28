Triathleten kämpfen beim Ironman in Frankfurt um EM-Titel
Schwimmen, Rad, Marathon: Der Ironman in Frankfurt wird in diesem Jahr wohl zu einer Hitzeschlacht - und ist daher auch kürzer als üblich. Wer bleibt cool und krönt sich zum Europameister?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main kämpfen an diesem Sonntag (ab 6.20 Uhr/hr) trotz extremer Hitze rund 70 Profi-Triathleten um den Titel. Wegen des Wetters hat der Veranstalter die Wettkampfstrecken verkürzt: Die Schwimmdistanz von 3,8 Kilometern im Langener Waldsee bleibt unverändert, die Radstrecke wurde jedoch von 180 auf 125 Kilometer reduziert. Statt eines Marathons absolvieren die Sportler einen Halbmarathon über 21,1 Kilometer bis ins Ziel auf dem Römerberg.
Das Favoritenfeld wird vom norwegischen Ironman-Weltmeister und Vorjahresdritten Casper Stornes angeführt. Zu den Titelanwärtern zählen auch sein Landsmann und Vizeweltmeister Gustav Iden sowie der Däne Magnus Ditlev. Aus deutscher Sicht steht unter anderem Jonas Hoffmann im Fokus, der im Vorjahr als bester Deutscher Rang fünf belegte. Insgesamt sind 15 deutsche Profis gemeldet. Dazu starten Tausende Amateursportler. Für alle gibt es entlang der Strecke zusätzliche Maßnahmen zum Hitzeschutz.