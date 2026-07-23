Kriminalität

Trickbetrüger bestiehlt Seniorin auf Supermarktparkplatz

Nach dem Einkauf bietet ein Mann einer Seniorin seine Hilfe an. Doch die vermeintlich gute Tat entpuppt sich als Diebstahl.

Ein Krimineller hatte es auf das Geld einer Seniorin abgesehen. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Ein Krimineller hatte es auf das Geld einer Seniorin abgesehen. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Witzenhausen (dpa/lhe) - Ein Trickbetrüger hat sich auf einem Supermarktparkplatz in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) als Helfer ausgegeben, um eine Seniorin zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann der 77-jährigen Frau am Mittwoch seine Hilfe beim Einladen des Einkaufs angeboten. Der Unbekannte nutzte die Situation demnach jedoch, um das Portemonnaie der Frau zu stehlen. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, war der Mann bereits geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Reichelsheim: Falscher Bankmitarbeiter - Seniorin fällt auf Trickbetrüger rein

Reichelsheim: Falscher Bankmitarbeiter - Seniorin fällt auf Trickbetrüger rein

Eine Seniorin wurde am Mittwoch um mehrere Tausend Euro betrogen. Der Täter gab sich als Bankmitarbeiter aus.

15.01.2026

Heddesheim: Falscher Polizist bestiehlt Seniorin
Betrug

Heddesheim: Falscher Polizist bestiehlt Seniorin

Eine Heddesheimerin ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein falscher Polizist brachte sie dabei um Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

07.01.2026

Trickdiebin stiehlt gutgläubiger Seniorin Goldkette
Diebstahl

Trickdiebin stiehlt gutgläubiger Seniorin Goldkette

Kuss, Kette - weg: Eine 77-Jährige wird auf offener Straße dreist bestohlen. Die Polizei sucht Hinweise zur Täterin.

07.10.2025

Kleiner Junge trickst Seniorin aus und bestiehlt sie
Trickdieb

Kleiner Junge trickst Seniorin aus und bestiehlt sie

Auf den ersten Blick klingt es nach einem harmlosen Wunsch: Ein Junge möchte bei einer Seniorin auf die Toilette. Danach ermittelt aber die Polizei. Was ist geschehen?

09.09.2025

Falscher Heizungsableser bestiehlt Seniorin
Abtsteinach/Ober-Abtsteinach

Falscher Heizungsableser bestiehlt Seniorin

Unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu müssen, verschaffte sich ein Krimineller Zugang in die Wohnung in der Löhrbacher Straße.

04.12.2023