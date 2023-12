Falscher Heizungsableser bestiehlt Seniorin

Unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu müssen und die Wände auf Feuchtigkeit zu überprüfen, verschaffte sich ein Krimineller am Samstagabend, gegen 20 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Löhrbacher Straße. Während der Unbekannte die Seniorin ablenkte, entwendete er Geld und Goldschmuck. Erst als der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl fest. Der flüchtige Kriminelle ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und trug einen dunklen Mantel.