Birkenau: Falsche Polizeibeamtin erbeutet Münzen

Birkenau. Eine unbekannte Kriminelle hat mit der Masche der "Falschen Polizeibeamtin" einen Senior in Birkenau um einen Koffer mit Sammlermünzen gebracht. Am Donnerstag erhielt der Mann laut Polizeiangaben einen Anruf, in dem ihm eine Kriminelle, die sich als Polizeibeamtin ausgab, vorgaukelte, nach Einbrüchen in der Nachbarschaft seine Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen.