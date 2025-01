In der Nacht zum Samstag brachen Kriminelle in ein Restaurant "Am Pfarrwald" ein. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Kriminellen Zugang zum Gastraum des Restaurants. Im Anschluss entwendeten sie zwei Geldbeutel mit Wechselgeld. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten sie anschließend unbemerkt und hinterließen einen Schaden von rund 1000 Euro.