Einbruch in Tierheim

Die Tat wurde am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr bemerkt. Die Täter verschafften sich über ein Eingangstor Zugang auf das Gelände und brachen anschließend in das Gebäude ein. In den Räumen suchten die Unbekannten nach Wertgegenständen. Dabei fiel ihnen ein kleiner Tresor, eine Geldkassette und ein Geldbeutel samt Bargeld in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher zudem einen erheblichen Schaden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt.