Im Dezember ist im Odenwald in zwei Tierheime eingebrochen worden. Bereits in der Nacht zum 10. Dezember kam es zum Einbruch in das Tierheim "Tiere in Not Odenwald e.V" in Reichelsheim. Die Täter zerbrachen eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie erbeuteten einen Wandtresor mit Bargeld und Dokumenten, sowie diversen Schlüsseln. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zuletzt kam es im Tierheim Michelstadt-Würzberg zu einem Einbruch. Die Täter hebelten das Tor auf und brachen ein Fenster und mehrere Türen auf. Die Tierheime hatten vor kurzem erst beide eine Tierheimweihnacht veranstaltet, wobei eine hohe Spendensumme zusammengekommen ist. In beiden Fällen kam kein Tier zu Schaden.

In der Nacht zum 22. Dezember brachen vermutlich die gleichen Täter erneut in das Tierheim TiNO ein. „Nach dem letzten Einbruch haben wir eine Überwachungskamera mit Bewegungsmelder installiert. Als die etwa um halb zwölf Alarm schlug, habe ich sofort die Polizei informiert“, sagt Ute Heberer, Leiterin bei TiNO. Die Kamera zeichnete zwei männliche Täter auf. Einer der beiden trug eine Clownsmaske. Die Polizei umstellte das Gelände, doch die Täter konnten fliehen - dieses Mal gingen die Einbrecher jedoch leer aus. „Auch wenn wir wissen, dass die Täter nicht mehr im Haus sind, haben wir alle Angst, uns im Haus zu bewegen“, erzählt Ute Heberer.

Die Solidarität und Spendenbereitschaft ist groß

"Dieser Einbruch, der uns eine Woche vor Weihnachten - und eine Woche nach unserer wunderschönen Tierheimweihnacht - einen Schaden im hohen vierstelligen Bereich beschert hat, trifft uns denkbar hart und macht uns sprachlos", heißt es im Facebook-Post des Michelstädter Tierheims.

Auf Facebook hat das Tierheim Michelstadt-Würzberg auf den Einbruch aufmerksam gemacht und um Spenden gebeten: "Jeder noch so kleine Betrag hilft uns, unser Tierheim zu reparieren und sicherer zu machen". Die beiden Tierheime erfahren große Anteilnahme und Unterstützung über Social-Media. Viele bieten direkt Hilfe in Form von Sachspenden oder Geldspenden an.

Eine Glaserfirma kommentierte: „In so einer Situation steht Hilfsbereitschaft an erster Stelle! Wir würden euch die Reparaturverglasung gerne kostenlos ausführen“.

Spendenaktion am Gymnasium Michelstadt

Das Gymnasium in Michelstadt hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. In den großen Pausen werden Crêpes und Kuchen verkauft. Ursprünglich sollte mit den Einnahmen die Kasse der Schülervertretung aufgestockt werden. Nun geht der Erlös zu zwei Dritteln an die Tierheime. "Ursprünglich sollten 50 Prozent der Einnahmen an das Tierheim TiNO gehen, doch als wir gehört haben, dass auch in das Tierheim Michelstadt-Würzberg eingebrochen wurde, mussten wir handeln und haben entschieden, den Betrag zu dritteln", sagt Konrad Kißling, Schulsprecher des Gymnasiums Michelstadt. Neben dem Crêpe-Verkauf veranstalten die Schülerinnen und Schüler ein Weihnachtssingen, bei dem Kinderpunsch verkauft wird. "Auch diese Einnahmen werden wir zu zwei Dritteln an die Tierheime spenden", sagt der Schulsprecher.

Die Polizei Erbach bittet weiterhin um Mithilfe. Unter der Nummer 06062/9530 werden Hinweise zur Tat entgegengenommen, die bei der Aufklärung helfen können.

Geldspenden können an die jeweiligen Tierheime gesendet werden:

Spendenkonto: Tierheim Würzberg IBAN: DE88 5085 1952 0000 0022 20, BIC: HELADEF1ERB