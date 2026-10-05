Unfall

Trike-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Eine Autofahrerin will bei Eggingen überholen. Doch ihr kommt ein Trike entgegen.

Bei einem Unfall mit einem Trike hat es bei Eggingen einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bei einem Unfall mit einem Trike hat es bei Eggingen einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. (Symbolbild)

Eggingen (dpa/lsw) - Ein Trike-Fahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto bei Eggingen (Kreis Waldshut) gestorben. Der 65-Jährige starb vor Ort, seine 66 Jahre alte Mitfahrerin kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. 

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen am Sonntag auf der Bundesstraße 314 ein anderes Auto überholen wollen und war erst mit dem entgegenkommenden Trike und anschließend mit dem anderen Auto zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde aus dem Wagen geschleudert und kam ebenfalls schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Eine Mitfahrerin in dem anderen Pkw verletzte sich leicht.

Trikes sehen aus wie dreirädrige Motorräder. Laut ADAC sind sie rechtlich Fahrzeuge mit einer einspurigen Achse vorne und einer mehrspurigen Achse hinten.

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