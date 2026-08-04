Trinkwasser in Allendorf verunreinigt - Abkochen empfohlen

Allendorf (dpa/lhe) - Das Trinkwasser in zwei Ortschaften in der Stadt Allendorf im Landkreis Gießen sollte derzeit vor der Benutzung abgekocht werden. Am Dienstagnachmittag wurde bei Tests eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt. Die Ursache dafür war zunächst unklar und sei schwer zu ermitteln, hieß es von der Stadtverwaltung sowie dem Gesundheitsamt des Landkreises. Betroffen sind die Ortschaften Winnen und Nordeck.