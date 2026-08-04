Verunreinigung

Trinkwasser in Allendorf verunreinigt - Abkochen empfohlen

Bis auf weiteres gilt in zwei Allendorfer Ortsteilen: Trinkwasser nur abgekocht verwenden - wie lange ist unklar.

Direkt aus der Leitung sollte das Wasser aktuell nicht getrunken werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Direkt aus der Leitung sollte das Wasser aktuell nicht getrunken werden. (Symbolbild)

Allendorf (dpa/lhe) - Das Trinkwasser in zwei Ortschaften in der Stadt Allendorf im Landkreis Gießen sollte derzeit vor der Benutzung abgekocht werden. Am Dienstagnachmittag wurde bei Tests eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt. Die Ursache dafür war zunächst unklar und sei schwer zu ermitteln, hieß es von der Stadtverwaltung sowie dem Gesundheitsamt des Landkreises. Betroffen sind die Ortschaften Winnen und Nordeck.

Das Wasser werde nun mit Chlor gereinigt. Erst wenn das Trinkwasser wieder mikrobiologisch sauber und dies durch mehrere Tests bestätigt sei, gebe es Entwarnung, erklärte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Das könne mehrere Tage dauern. «Wie lange das dauert, ist schwer abzuschätzen.» 

Auch für die Zubereitung von Speisen, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sei ausschließlich abgekochtes Leitungswasser zu verwenden.

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