Trinkwasser in Limburg wird gechlort

Limburg (dpa/lhe) - Bewohner der Stadt Limburg in Mittelhessen müssen vorübergehend mit gechlortem Trinkwasser vorliebnehmen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, werde das Wasser vorsorglich desinfiziert, da Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung überschritten worden seien. Betroffen waren demnach die Kernstadt nördlich der Hubertusstraße, die obere Seilerbahn in Richtung Dietkirchen sowie die Stadtteile Offheim, Ahlbach und Dietkirchen. Eine Gesundheitsgefahr bestehe nicht. Dennoch rät die Stadt dazu, das Wasser vor dem Verzehr abzukochen.