Trio soll Artikel mit NS-Symbolik versehen und verkaufen
Bei der Durchsuchung werden unbedruckte Tassen gefunden, die Polizei beschlagnahmt Drucker, Computer und Akten. Was bislang bekannt ist.
Oberharmersbach (dpa/lsw) - Weil ein Trio Produkte mit nationalsozialistischer Symbolik vertreiben soll, hat die Polizei am Morgen ein Wohnhaus in Oberharmersbach (Ortenaukreis) durchsucht. Die Verdächtigen sind laut einem Polizeisprecher 27, 28 und 57 Jahre alt und bislang nicht polizeilich bekannt. Die Ermittler wurden demnach über ein anderes Verfahren auf das Trio aufmerksam.
Die drei stehen im Verdacht, seit April 2024 Produkte mit nationalsozialistischer Symbolik zu versehen und online zu vertreiben. Wie genau der Verkauf abläuft, werde nun ermittelt, sagte der Sprecher.
Bei der Durchsuchung am Morgen wurden mehrere Hundert Gegenstände gefunden, unter anderem Tassenrohlinge. Die Beamten beschlagnahmten Drucker, Handys, Computer, Datenträger und verschiedene Unterlagen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts des Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen.