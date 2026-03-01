Trister Sonntag - Wo es am ehesten freundlich werden könnte

Stuttgart (dpa/lsw) - Den Menschen in Baden-Württemberg steht ein eher trister Wochenabschluss bevor. Am Sonntag sei es zunächst noch stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An der schwäbischen Alb und südlich davon klinge zudem noch Regen ab.

Am ehesten könnten die Menschen im Nordwesten Baden-Württembergs auf etwas Sonne und freundlicheres Wetter hoffen, sagte eine DWD-Meteorologin in Stuttgart auf Nachfrage. Allerdings sei damit erst im Verlauf des Nachmittags und in den Abendstunden zu rechnen, wenn es dort zu Wolkenauflockerungen komme. Höchsttemperaturen erwartete der DWD mit 16 Grad am Rhein.