DWD-Vorhersage

Trister Sonntag - Wo es am ehesten freundlich werden könnte

Grauer Wochenabschluss in Baden-Württemberg. Ein Teil der Bevölkerung darf auf etwas Sonne hoffen. Allerdings wohl erst ab dem Nachmittag - wo?

DWD: Wo am Sonntag die Sonne hervorkommen könnte. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
DWD: Wo am Sonntag die Sonne hervorkommen könnte. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Den Menschen in Baden-Württemberg steht ein eher trister Wochenabschluss bevor. Am Sonntag sei es zunächst noch stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An der schwäbischen Alb und südlich davon klinge zudem noch Regen ab. 

Am ehesten könnten die Menschen im Nordwesten Baden-Württembergs auf etwas Sonne und freundlicheres Wetter hoffen, sagte eine DWD-Meteorologin in Stuttgart auf Nachfrage. Allerdings sei damit erst im Verlauf des Nachmittags und in den Abendstunden zu rechnen, wenn es dort zu Wolkenauflockerungen komme. Höchsttemperaturen erwartete der DWD mit 16 Grad am Rhein. 

Zum Wochenbeginn kann laut DWD wieder mit besserem Wetter gerechnet werden. Nach Nebelauflösung sei mit viel Sonne zu rechnen. Zudem soll es trocken sein. Die Temperaturen kletterten dann auf bis zu 18 Grad. Auch am Dienstag sei es verbreitet freundlich und niederschlagsfrei, mit Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad.

