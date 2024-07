Trockenes und kühleres Sommerwetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen macht der Sommer bezüglich der Temperaturen eine kleine Pause. Nach den heißen letzten Tagen können sich die Menschen weiterhin ein wenig über Abkühlung freuen. Am Dienstag wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad geben. Dabei ist es bewölkt und bleibt in den meisten Regionen trocken. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf 11 bis 9 Grad ab.