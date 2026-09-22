Europa Cup

Trostpflaster Europa Cup: Eintracht-Frauen mit hohen Zielen

Für Eintracht Frankfurt hat es wieder nicht für die Königsklasse gereicht. Dafür soll es jetzt im Europa Cup weit gehen.

Trainer Niko Arnautis hofft mit den Eintracht-Frauen auf eine erfolgreiche Saison im Europa Cup. (Archivbild) Foto: Heiko Becker/dpa
Trainer Niko Arnautis hofft mit den Eintracht-Frauen auf eine erfolgreiche Saison im Europa Cup. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt hoffen nach dem Verpassen der Champions League auf eine ähnlich erfolgreiche Saison im Europa Cup wie im Vorjahr. «Wir haben uns den Einzug in die Champions League gewünscht, die Enttäuschung mittlerweile aber gut überwunden und damit abgeschlossen. Wir nehmen unsere Ziele und die kommenden Runden sehr ernst. Wir wissen, wie schnell man weit kommen kann», sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis vor dem Start in den Wettbewerb.

Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde gastieren die Hessinnen am Mittwoch (19.00 Uhr) beim isländischen Tabellenführer Hafnarfjördur. Das Rückspiel vor heimischer Kulisse steigt am 30. September. In der Vorsaison war für die Frankfurterinnen erst im Halbfinale Endstation. «Wir haben eine Mannschaft, mit der wir mindestens so weit kommen können wie im vergangenen Jahr», bekräftigte Arnautis.

Zwar warnte er vor dem Auftaktgegner: «Uns erwartet eine starke und eingespielte Mannschaft.» Dennoch wolle man das Spiel «schnell dominieren und kontrollieren. Wir wollen zeigen, was wir können», sagte der Eintracht-Coach. 

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Personell kann der 46-Jährige fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Hayley Raso steht wegen ihrer Gelb-Roten Karte in der Champions-League-Qualifikation bei Paris Saint-Germain nicht zur Verfügung.

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