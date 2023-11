Trotz 6:0: Eintracht-Coach Toppmöller warnt vor Helsinki

Helsinki (dpa) - Cheftrainer Dino Toppmöller hat vor dem Rückspiel der Conference League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei HJK Helsinki gemahnt, den Gegner ernstzunehmen. «Das Hinspiel sollten wir ausblenden und dem Gegner mit maximaler Aufmerksamkeit begegnen», forderte der 42 Jahre alte Coach mit Blick auf den 6:0-Erfolg gegen den finnischen Rekordmeister im ersten Spiel. Immerhin hatte Helsinki vor fast genau einem Jahr gegen den italienischen Topclub AS Rom zu Hause nur knapp mit 1:2 verloren.

Der Fußball-Bundesligist könnte mit einem Sieg einen großen Schritt zum Achtelfinal-Einzug machen. In der Gruppe G liegen die Hessen mit sechs Punkten auf Platz zwei hinter PAOK Thessaloniki (9) und vor dem FC Aberdeen und Helsinki (1). Mit einem Erfolg in Helsinki würde die Eintracht sicher in die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale kommen und müsste sich dann gegen einen Gruppendritten der Europa League durchsetzen.