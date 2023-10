Eintracht Frankfurt feiert Torfestival gegen HJK Helsinki

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat mit einem 6:0 (4:0)-Torfestival gegen den finnischen Rekordmeister HJK Helsinki einen großen Schritt zum Überwintern in der Conference League gemacht. Der Fußball-Bundesligist sorgte vor 55.500 Zuschauern schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Damit setzte der Europa-League-Gewinner von 2022 seinen Aufwärtstrend mit dem dritten Pflichtspielsieg in Serie fort. Bis zur Adventszeit stehenden noch die Europacup-Spiele in Helsinki (9.11.), bei PAOK Saloniki (30.11.) und gegen FC Aberdeen (14.12) an. In der Gruppe G liegen die Frankfurter auf Platz zwei hinter den Griechen. Mit einem ganz anderen Kaliber hat es die Eintracht am Sonntag in der Bundesliga mit Borussia Dortmund zu tun.