Trotz Ausbootung: Trapp hofft weiter auf EM-Teilnahme

Frankfurt/Main (dpa) - Kevin Trapp hat die Teilnahme an der Fußball-EM trotz seiner jüngsten Nichtberücksichtigung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht abgeschrieben. «Natürlich war das keine schöne Nachricht. Aber ich bin deshalb nicht in ein Loch gefallen. Ich versuche professionell damit umzugehen und die Situation wieder auf meine Seite zu bringen», sagte der Torhüter des Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Dienstag.