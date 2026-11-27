Leipzig (dpa) - Die Wackler von Meister Bayern München in der Fußball-Bundesliga lösen bei RB Leipzig derzeit keinerlei Titel-Träume aus. Der Tabellenvierte mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund schaut vielmehr auf die kommenden Spiele bis zur Winterpause mit dem Start am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim Dritten SC Freiburg. Dort muss man zuerst erfolgreich bestehen.

«Wir müssen auf unsere Situation schauen und uns auf unsere Spiele konzentrieren. Es kommt jetzt ein harter Block mit vier Spielen in zwölf Tagen, davon drei auswärts. Wir müssen nicht auf den FC Bayern schauen, sondern nur auf uns selbst», sagte Trainer Martin Demichelis und ergänzte: «Jetzt kommt die schwierige Phase mit kaltem Wetter, die Winterpause ist schon in Sicht. Das ist nicht leicht. Im März können wir mal schauen, welche Punkte wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Nicht jetzt.»

Demichelis ist von Freiburg beeindruckt

Vor Freiburg hat der Coach gehörigen Respekt. «Freiburg gewinnt, gewinnt und gewinnt. Es ist eine stabile Mannschaft. Sie haben keine Star-Spieler, aber sie arbeiten als Team. Wenn man gesehen hat, wie sie gegen Enschede zusammen das Siegtor gefeiert haben, das bedeutet schon was», sagte Demichelis. Er denkt aber an sein Team. «Wir haben dort die Chance, einen großen Schritt nach vorn zu machen gegen eine sehr gute Mannschaft.»

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