Freiburgs Rekordjäger bleiben vor Leipzig-Hit ganz bei sich

Freiburg (dpa/lsw) - Mögliche Rekorde, eine miese Bilanz, der Druck beim Gegner - Julian Schuster schob alle Randaspekte, so gut er konnte, von sich weg. Der SC Freiburg steht vor einem brisanten Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Der Trainer versucht, den Fokus vor der Partie gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) einzig und allein auf den Sport zu richten und alle anderen Themen - seien es auch positive - zu umdribbeln.