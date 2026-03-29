Trotz Rückgang: Hasen hoppeln weiter zahlreich durchs Land

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg hält sich der Bestand an Feldhasen weiter auf hohem Niveau. Nach Angaben des Landesjagdverbands (LJV) wurden im Herbst 2025 im Schnitt 18 Tiere pro Quadratkilometer Offenland gezählt – zwei weniger als im Rekordjahr zuvor, aber immer noch einer der höchsten Werte seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2003.

Auch im Frühjahr war die Population mit 18,2 Hasen pro Quadratkilometer stabil. Die besten drei Ergebnisse seit Beginn der Zählung fielen damit auf die vergangenen drei Jahre.

Dass sich die Tiere so gut gehalten haben, führen Fachleute auch auf günstige Witterungsbedingungen zurück. Dennoch bleibt der Feldhase durch Flächenversiegelung, intensive Landwirtschaft, Wetterextreme und Fressfeinde wie Füchse weiter bedroht. Als ursprüngliches Steppentier ist er auf offene, strukturreiche Landschaften mit Brachen und Blühstreifen angewiesen, die zunehmend verschwinden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Foto: Patrick Pleul/dpa Der Lebensraum der Feldhasen wird kleiner. (Archivbild)

Sorgen wegen Viruserkrankung

Sorgen bereitet den Experten zudem die Ausbreitung der Myxomatose, einer seit 2023 nachgewiesenen Viruserkrankung, die bei Feldhasen tödlich verläuft. Bundesweit zeigen sich zwar bisher keine Folgen für die Gesamtpopulation, doch stark betroffene Bestände in einzelnen Regionen hätten sich bislang kaum erholt. In Baden-Württemberg sind laut Landesjagdverband bislang noch keine Fälle bekannt.