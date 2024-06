Trotz Schmuddelwetters: Freizeiteinrichtungen sind zufrieden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trotz des bislang mäßigen Sommerwetters herrscht bei den Betreibern von Freizeiteinrichtungen in Hessen Zufriedenheit. «Es läuft eigentlich ganz gut», sagte ein Sprecher des Palmengartens in Frankfurt. Auch vom Tierpark Sababurg im nordhessischen Hofgeismar hieß es, die Besucherzahlen seien bislang ebenso hoch wie in der vergangenen Saison.

«Natürlich ist Dauerregen nicht sonderlich zuträglich. Aber Wildparkbesucher lieben es, in der Natur zu sein und lassen sich auch von durchwachsenem Wetter nicht abschrecken», berichtete ein Sababurg-Sprecher. Zumal sie zur Not in Gebäuden unterschlüpfen könnten, wie im Tierparkmuseum in einem 400 Jahre alten Fachwerkhaus.

Schauhäuser statt Freigelände bei Regen

Auch im Frankfurter Palmengarten können die Besucher einem Regenguss trotzen, indem sie statt des Freigeländes die Schauhäuser besichtigen. Die Einrichtung ist wie jedes Jahr kurz vor den Sommerferien auch für viele Schulklassen ein beliebtes Ausflugsziel. Optimismus herrscht im Palmengarten angesichts der Wettervorhersage für nächste Woche. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach deutet sich für Hessen eine längere Hochdruckphase mit sehr ruhigem Sommerwetter an, und das bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad.

Das wäre nahezu perfekt für die Freizeiteinrichtungen, wie mehrere Betreiber bestätigten. Sie alle wünschen sich trockenes Wetter mit Temperaturen im angenehmen Bereich. Denn wenn es noch heißer wird, sinken erfahrungsgemäß die Besucherzahlen. «Wenn es Richtung 40 Grad geht, bleiben die Menschen zu Hause oder gehen zum See», bestätigte der Sprecher des Palmengartens. Dabei könnten sie auch in dem rund 19 Hektar großen Garten mit seinen Pflanzen aus aller Welt, dem alten Baumbestand, den Wiesen und Gewässern Abkühlung suchen: Wegen der vielen Pflanzen ist es dort den Angaben zufolge etwas kühler als im Rest der Stadt.

Ticketverkauf läuft gut

«Nicht zu heiß, nicht zu drückend, nicht zu regnerisch», zählte eine Sprecherin des Opel-Zoos in Kronberg das perfekte Wetter für möglichst hohe Besucherzahlen auf. Dort lief der Ticketverkauf im Mai dieses Jahr besser als 2022, die Zahlen für Juni lagen bisher nicht vor. «Die Sommermonate sind natürlich sehr wichtig für uns», erklärte sie. Das gilt auch für die Wochen vor den Sommerferien: Der Zoo, in dem rund 1700 Tiere aus aller Welt leben, ist auch dieses Jahr in dieser Zeit trotz des Wetters ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen.

Wetterfeste Kundschaft haben auch die Anbieter von Kanutouren auf der Lahn. «Es sieht gut aus, die Leute lassen sich nicht abschrecken», berichtete ein Sprecher von Kanutours Gießen. Unter der Woche kämen vor allem Schulklassen zum Paddeln, auch an den Wochenenden sei es voll.