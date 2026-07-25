2. Fußball-Bundesliga

TSG Hoffenheim gewinnt Test gegen Greuther Fürth

Die TSG Hoffenheim hat im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Bundesliga-Saison einen 4:1-Sieg gegen Zweitligist Greuther Fürth erzielt. Einem Offensivtalent gelang ein Doppelpack.

Max Moerstedt brachte Hoffenheim im Test gegen Greuther Fürth früh in Führung. Foto: Florian Wiegand/dpa
Max Moerstedt brachte Hoffenheim im Test gegen Greuther Fürth früh in Führung.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG Hoffenheim hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga im dritten Testspiel den dritten Sieg gefeiert. Nach einem Blitzstart durch ein Tor von Max Moerstedt in der 4. Minute kam die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer in Zuzenhausen zu einem 4:1 (1:0)-Erfolg über den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. 

Die weiteren Treffer für Hoffenheim in der Partie über zweimal 60 Minuten erzielten Umut Tohumcu (61.) sowie zweimal das Offensivtalent Alex Honajzer (62., 122.) aus der U23 der TSG. Für die Gäste aus Franken traf der Ex-Hoffenheimer Noah König (91.) zum zwischenzeitlichen 3:1.

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