Fußball

Greuther Fürth schlägt Heidenheim in Testspiel

Zweitligist Fürth überrascht in einem Testspiel bei einem Bundesligisten.

Lukas Reich traf zum Sieg. (Archivfoto) Foto: Daniel Löb/dpa
Lukas Reich traf zum Sieg. (Archivfoto)
