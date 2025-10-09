Fußball Greuther Fürth schlägt Heidenheim in Testspiel Zweitligist Fürth überrascht in einem Testspiel bei einem Bundesligisten. 09.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Daniel Löb/dpa Lukas Reich traf zum Sieg. (Archivfoto) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball-Bundesliga Zu viel Regen: Heidenheim sagt Testspiel in Jenbach ab Im Trainingslager in Tirol bereitet sich der 1. FC Heidenheim auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vor. Ein Härtetest muss ausfallen. 02.08.2025 2. Fußball-Bundesliga Greuther Fürth will den Klassenerhalt «finalisieren» Die SpVgg Greuther Fürth ist schon seit sechs Spielen sieglos. Die Ausgangslage für den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga ist dennoch bestens. Spielen am Freitag die Nerven mit? 23.04.2025 2. Fußball-Bundesliga Greuther Fürth will «das Ding über die Linie drücken» Die SpVgg Greuther Fürth hat sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16. Trainer Jan Siewert sagt: «Ich bin ein schlechter Mathematiker.» 18.04.2025 2. Bundesliga Zweitligist Wehen Wiesbaden verliert in Fürth Für Aufsteiger Wehen Wiesbaden gibt es bei der heimstarken SpVgg Greuther Fürth nichts zu holen. 26.11.2023 2. Bundesliga Heidenheim nutzt Fürther Fehler und festigt Rang zwei 28.04.2023