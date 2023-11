Zweitligist Wehen Wiesbaden verliert in Fürth

Fürth (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat den Anschluss an die Spitzengruppe in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verloren. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth mit 0:2 (0:1) und rutschte in der Tabelle mit 21 Punkten auf Rang acht ab. Armindo Sieb in der 20. Minute und Branimir Hrgota (84.) erzielten die Tore für die Franken, die den vierten Sieg nacheinander bejubelten und sich mit 24 Zählern auf den fünften Platz vorschoben.