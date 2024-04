Nach 3:5 gegen Fürth: Kauczinski muss bei Wehen gehen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat Trainer Markus Kauczinski wenige Stunden nach der Niederlage des Abstiegskandidaten gegen die SpVgg Greuther Fürth freigestellt. «Im Kampf um den Klassenerhalt sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele nicht erreichen werden und dass die Mannschaft für die letzten Partien einen neuen Impuls braucht», sagte Geschäftsführer Nico Schäfer laut Mitteilung am Sonntag. «Der Verbleib in der 2. Bundesliga hat für uns aber oberste Priorität, daher war dieser Weg am Ende unumgänglich.»