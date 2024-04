«Voller Druck» beim abgerutschten SV Wehen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der vierten Niederlage in Serie und vor dem Duell der Abstiegskandidaten auf dem Betzenberg in Kaiserslautern muss sich der SV Wehen Wiesbaden erst wieder sortieren. Die 0:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag vor 11 200 Zuschauern in der 2. Fußball-Bundesliga hat dem Aufsteiger mächtig zugesetzt. «Jetzt gilt es noch einmal, Kräfte zu sammeln, noch mal klar zu bleiben im Kopf», forderte Trainer Markus Kauczinski.