Osnabrück stürzt SV Wehen in den Abstiegskampf

Wiesbaden (dpa) - Der VfL Osnabrück hat in der 2. Fußball-Bundesliga den SV Wehen Wiesbaden in den Abstiegskampf gezogen. Im Duell der beiden Aufsteiger setzte sich das Tabellenschlusslicht am Sonntag mit 1:0 (1:0) bei den Hessen durch. Das Tor erzielte Christian Conteh mit einem Solo von der Mittellinie in der 31. Minute. VfL-Profi Michaël Cuisance sah von Schiedsrichter Florian Exner wegen Spielverzögerung die Gelb-Rote Karte (90.).