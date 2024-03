Wehen Wiesbaden ohne Chance beim HSV

Hamburg (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hessen unterlagen am Sonntag beim Hamburger SV mit 0:3 (0:1) und haben als Tabellen-13. nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Vor 55 523 Zuschauern erzielte am Sonntag Miro Muheim (33. Minute) mit einem abgefälschten Schuss aus 25 Metern die Führung. Laszlo Benes (51.) mit seinem 12. Saisontor und Ransford Königsdörffer (85.) machten alles klar.