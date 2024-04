Nach Spektakel gegen Fürth: SV Wehen rutscht weiter ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden stürzt immer tiefer im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Sonntag trotz einer 2:0-Führung der zuletzt formschwachen SpVgg Greuther Fürth mit 3:5 (2:3). Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen sieben Spielen rutschte der Aufsteiger auf den Relegationsplatz und liegt einen Punkt hinter dem 1. FC Kaiserslautern.

«Es tut natürlich weh. Wir sind in der zweiten Halbzeit eigentlich gut drin, die Treffer fallen einfach zu leicht», sagte Kauczinski und kommentierte die Tabellensituation so: «Wir sind noch drin, wir sind noch nicht tot. Wir sind in der Verlosung nach wie vor.» Die Mannschaft kämpfe, sie habe den Willen. Mit Blick auf die beiden verbliebenen Heimspiele gegen die Spitzenteams von Holstein Kiel und 1. FC St. Pauli meinte der 54-Jährige: «Da sind wir nicht chancenlos.» Zudem muss der SV Wehen noch zum Mitkonkurrenten Eintracht Braunschweig.