Fußball

TSG Hoffenheim: Neue Vorsitzende und erster Neuzugang fix

Hoffenheim stellt mit Alessandro Vogt den ersten Neuzugang für die kommende Saison vor - und wählt zugleich eine neue Vereinsführung nach bewegten Monaten.

Nimmt die ersten Glückwünsche entgegen: Der neue erste Vorsitzende, André Kreuzwieser Foto: Uwe Anspach/dpa
Nimmt die ersten Glückwünsche entgegen: Der neue erste Vorsitzende, André Kreuzwieser

Sinsheim (dpa) - Nach unruhigen Monaten abseits des Platzes und interner Turbulenzen haben die Mitglieder der TSG Hoffenheim über einen neuen ersten und zweiten Vereinsvorsitzenden abgestimmt. Die Wahl in einem Dreikampf um den ersten Vorsitzenden fiel auf André Kreuzwieser, der 759 Stimmen erhielt. Die erforderliche Mehrheit betrug 504 Stimmen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Ich bin überwältigt von dem Zuspruch und bin mir der Verantwortung bewusst», sagte Kreuzwieser sichtlich bewegt. Er hob hervor, dass das Miteinander im Vordergrund stehen sollte und keine Einzelperson größer sein dürfe als der Verein. Zuletzt hatte Jörg Albrecht das Amt kommissarisch noch einmal übernommen, nachdem er im November zunächst seinen Rücktritt erklärt hatte. Neuer zweiter Vorsitzender ist Florian Beil.

Der ehemalige Interimsvorsitzende Christoph Henssler wollte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker trotz des sportlichen Aufschwungs zum Sportdirektor degradieren und trat nach dem missglückten Vorhaben im Februar selbst zurück. 

Hoffnung: «Neustart ohne alte Themen»

Frank Engelhardt als einzig verbliebener Vereinsvorstand setzt auf einen «Neustart ohne alte Themen», Schicker auf «Ruhe, Kontinuität und Stabilität». Unter lautstarkem Applaus der etwas mehr als 1.000 anwesenden Mitglieder sagte der Österreicher: «Es waren keine guten Tage, es waren turbulente Tage - und es war ein Kasperletheater, das wir uns alle gerne erspart hätten.» 

In Zukunft dürfe es bei der TSG «keine Lager, keine Gewinner, keine Verlierer» geben. Schicker betonte, er sei für den sportlichen Bereich zuständig und hoffe daher, dass er sich fortan wieder zu 100 Prozent damit beschäftigen könne.

Stürmer kommt aus St. Gallen

Schicker vermeldete in seiner Ansprache auch den ersten Sommer-Neuzugang des Bundesliga-Dritten. Vom Schweizer Tabellenzweiten FC St. Gallen kommt Angreifer Alessandro Vogt. Medienberichten zufolge erhält der 21-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Außerdem informierte der Vorstand über eine Mitgliederliste, die im Vereinsumfeld weitergegeben wurde. Dies wurde zunächst als mutmaßlicher Datenschutzverstoß gewertet und untersucht. Der Verdacht könne durch ein Rechtsgutachten ausgeräumt werden, hieß es vonseiten der TSG.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffenheim holt Nachwuchsangreifer aus der Schweiz
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim holt Nachwuchsangreifer aus der Schweiz

Hoffenheim hat den ersten Neuen für die kommende Saison verpflichtet. Alessandro Vogt ist 21 Jahre alt. Damit geht die TSG weiter den Weg, talentierte Spieler frühzeitig an den Club zu binden.

vor 2 Stunden

Machtkampf in Hoffenheim: Andreas Schicker bleibt
Fußball-Bundesliga

Machtkampf in Hoffenheim: Andreas Schicker bleibt

Aus den Turbulenzen in der Führung der TSG Hoffenheim geht Hopp-Gegner und Interimspräsident Christoph Henssler als Verlierer hervor. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bleibt, Henssler tritt ab.

09.02.2026

Hoffenheimer Turbulenzen: Auch Schicker vor dem Absprung?
Fußball-Bundesliga

Hoffenheimer Turbulenzen: Auch Schicker vor dem Absprung?

Die TSG 1899 Hoffenheim kommt - inmitten des sportlichen Höhenflugs - nicht zur Ruhe. Dietmar Hopp stellt sich an die Seite des letzten verbliebenen Geschäftsführers und Erfolgsmanagers.

05.02.2026

Schicker bleibt doch: TSG Hoffenheim hofft auf Ruhe
Fußball-Bundesliga

Schicker bleibt doch: TSG Hoffenheim hofft auf Ruhe

Sportchef Andreas Schicker wird in der Führungskrise der TSG Hoffenheim mit mehr Macht ausgestattet. Das Dauer-Streitthema Wittmann bleibt.

23.11.2025

Schicker bestätigt: Lemperle wechselt zur TSG Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

Schicker bestätigt: Lemperle wechselt zur TSG Hoffenheim

Anders als zuletzt verläuft die Mitgliederversammlung des e. V. der TSG Hoffenheim diesmal wesentlich harmonischer. Im sportlichen Bereich vermelden die Kraichgauer einen Zugang.

02.06.2025