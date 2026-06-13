Fußball-Bundesliga

TSG Hoffenheim reagiert mit Wortspiel auf Gerücht um El Mala

Die TSG Hoffenheim dementiert Wechselgerüchte um Kölns Said El Mala auf der Plattform X. Dabei greifen die Sinsheimer zu einem Wortwitz.

Die Gerüchteküche um die Zukunft vom Kölner Offensivspieler Said El Mala brodelt. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Gerüchteküche um die Zukunft vom Kölner Offensivspieler Said El Mala brodelt. (Archivbild)

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat mit einem Wortspiel in einem Post auf der Plattform X auf die Gerüchte um einen möglichen Transfer des Kölners Said El Mala nach Sinsheim reagiert. «Said langer Zeit nicht mehr so eine Transfer-Ente gelesen», schrieb der offizielle Account der Hoffenheimer als Reaktion auf den Post eines X-Nutzers. 

Der «Kölner Express» hatte zuvor über einen möglichen Wechsel des umworbenen Offensivspielers vom 1. FC Köln zum Bundesliga-Konkurrenten aus Hoffenheim berichtet. Über einen möglichen Abgang von El Mala aus der Domstadt wird seit Wochen spekuliert. Medienberichten zufolge sei ein Transfer des 19-Jährigen zum Premier-League-Club FC Brentford für rund 45 Millionen Euro Anfang Juni geplatzt. 

El Mala erzielte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als Top-Torschütze 13 Treffer für den 1. FC Köln. In den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wurde der Offensivspieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
St. Paulis Trainer Blessin reagiert auf Eintracht-Gerücht
Fußball-Bundesliga

St. Paulis Trainer Blessin reagiert auf Eintracht-Gerücht

St. Paulis Coach Alexander Blessin wird nach dem 0:0 gegen den Hamburger SV mit Wechselgerüchten zu Eintracht Frankfurt konfrontiert. Der 52-Jährige will aber lieber über was anderes reden.

23.01.2026

Schicker bestätigt: Lemperle wechselt zur TSG Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

Schicker bestätigt: Lemperle wechselt zur TSG Hoffenheim

Anders als zuletzt verläuft die Mitgliederversammlung des e. V. der TSG Hoffenheim diesmal wesentlich harmonischer. Im sportlichen Bereich vermelden die Kraichgauer einen Zugang.

02.06.2025

Transfers

Vater von PSG-Star Neymar dementiert Wechselgerüchte

Seit Tagen wird über einen möglichen Abgang von PSG-Star Neymar spekuliert. Nun meldet sich sein Vater zu Wort. Derweil arbeitet Superstar Kylian Mbappé in Paris mit der Trainingsgruppe zwei.

08.08.2023

Transfergerücht um PSG-Star

Messi-Vater dementiert Gerüchte über Saudi-Arabien-Wechsel

Die sportliche Zukunft von Lionel Messi sorgt weiterhin für Gerüchte und Spekulationen. Geht der Weg des Weltmeisters wirklich nach Saudi-Arabien? Messis Vater dementiert.

09.05.2023

Bundesliga

Hopp dementiert bevorstehendes Aus von Sportchef Rosen

05.04.2023