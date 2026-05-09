Tür klemmt – Schüler mit Drehleiter aus Hotelzimmer gerettet

Filderstadt (dpa) - Mt einer Drehleiter hat die Feuerwehr zwei Schüler aus einem Hotelzimmer im baden-württembergischen Filderstadt gerettet, weil niemand die Tür aufbekommen hat. Die beiden Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren hatten zunächst ihre Betreuer informiert, als sie die Tür nicht mehr öffnen konnten. Auch die benachrichtigten Hotelmitarbeiter scheiterten daran, das Zimmer zu öffnen, sie alarmierten schließlich die Feuerwehr.

Mit der Zustimmung der Kinder entschieden sich die Einsatzkräfte dann für eine Rettung per Drehleiter - das Fenster im vierten Obergeschoss konnten die beiden Schüler problemlos öffnen. Die Feuerwehrleute hätten sonst die Tür gewaltsam aufbrechen müssen, dies sei eher unverhältnismäßig gewesen, da keine akute Notlage bestanden habe, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt der Tür aus. Wodurch dieser genau verursacht wurde, blieb zunächst unklar.